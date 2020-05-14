Благотворительные фонды и меценаты помогли более 130 тысячам дагестанцев

С момента принятия ряда ограничительных мер благотворительные фонды «Инсан», «Чистое сердце» и «Надежда» при активном участии меценатов и волонтеров оказали помощь продуктовыми наборами и товарами первой необходимости 131 тыс. жителей республики, которые попали в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии COVID-19.

К категориям пострадавших были отнесены малоимущие семьи, в том числе одиноко проживающие пожилые люди, многодетные семьи и семьи, где проживают инвалиды (в том числе дети).

Для координации поступающей гуманитарной помощи, в том числе от меценатов, на базе «Керамогранит Дагестан» был создан единый логистический центр, где происходит прием, расфасовка, формирование и доставка продуктовых наборов. С 25 марта по 11 мая логистическим центром совместно с благотворительными фондами и меценатами оказали помощь более 131 тыс. человек (около 41 тыс. семей).

В приоритетном порядке оказывается помощь остронуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по обращениям-звонкам в колл-центр Минтруда.

Адресная доставка продуктовых наборов производится социальными работниками Минтруда, волонтерами Минмолодежи, БФ и представителями общественных организаций. Активную помощь по доставке продуктовых наборов оказывает Федерация автоспорта Дагестана и сеть автозаправочных станций «Fuel-1», которая выделила 2 тонны бензина для авто волонтеров.

С 12 мая Минтрудом региона совместно с волонтерами Минмолодежи, отделением ОНФ по РД и благотворительным фондом «Живи и дари жизнь другим» будет доставлено около 20 000 продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, нуждающимся лицам старше 65 лет и инвалидам I группы.