Благотворительная акция «Сильные духом» пройдет в Махачкале

Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов вместе с благотворительным фондом «Чистое сердце» проведет 15 декабря благотворительную акцию «Сильные духом» в целях социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности посещать образовательное учреждение. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе РЦДОДИ.

Участие в ней примут около 350 детей-инвалидов, учащихся Центра дистанционного обучения детей-инвалидов и столько же их сопровождающих.

В программу вошли музыкально-театральная постановка, концерт звезд дагестанской эстрады, костюмированные выступления аниматоров, исполнение песен, танцев, стихов детьми, а также вручение подарков.