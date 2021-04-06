5 апреля, ровно полгода назад, Сергей Меликов вступил на должность врио Главы Дагестана. За это время произошло много знаковых событий для республики. Регион планомерно идет по намеченному курсу динамичного развития, есть достижения, положительные новшества. Хочу подчеркнуть один из многих важных аспектов деятельности в социальной сфере врио Главы РД.

29 марта на заседании Антинаркотической комиссии под руководством врио Главы РД Сергея Меликова основной темой обсуждения было повышение эффективности контроля за деятельностью негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача.

Столь масштабно, на уровне главы региона, впервые в Дагестане С.Меликов поднял вопрос о повышении эффективности контроля за деятельностью негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию граждан.

Глава региона констатировал, что в Дагестане функционируют более 50 негосударственных организаций, осуществляющих подобные услуги. В этой связи МВД по РД с соответствующими службами в ноябре – декабре прошлого года было проверено 20 организаций, расположенных на территории городов Махачкала, Каспийск и Хасавюрт, в которых на момент проверки находилось более 300 человек. Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей оказываются во всех организациях на платной основе, хотя все проверенные организации формально являются благотворительными фондами.

Не удивлюсь, если при проверке окажется, что во всех этих более 50-ти так называемых благотворительных фондах услуги оказываются на платной основе.

Может запамятовали эти фонды, что означает их название. БЛАГО ТВОРИТЬ! А не получать преференции от государства как налоговые льготы, софинансирование и т.д. БЛАГОЕ ДЕЛО должно быть благим и бескорыстным, а не платным. Или оно никакое.

Эта губительная напасть не вина тех, кто болеет наркоманией и их семей — это их беда, беда и горе родителей и детей, и они не должны оставаться в одиночестве наедине со своим горем. А это ГОРЕ! Это общая наша беда. И решить ее мы сможем лишь всем дагестанским сообществом.

Абдурахман Манафов