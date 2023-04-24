Благодаря вмешательству Мурада Далгатова, административное взыскание с ООО было снижено до минимального значения

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов сообщил о том, что в его адрес обратился руководитель логистической компании с просьбой принять участие в судебной разбирательстве по рассмотрению жалобы на административный штраф.

«В ходе рассмотрения обращения было установлено, что на ООО наложен административный штраф без учёта обстоятельств, смягчающих ответственность», — сообщил Далгатов.

В ходе судебного процесса, было учтено мнение Уполномоченного по защите прав предпринимателей РД и принято решение об уменьшение размера штрафа вдвое.