Общество

Благодаря вмешательству Мурада Далгатова, административное взыскание с ООО было снижено до минимального значения

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов сообщил о том, что в его адрес обратился руководитель логистической компании с просьбой принять участие в судебной разбирательстве по рассмотрению жалобы на административный штраф.

«В ходе рассмотрения обращения было установлено, что на ООО наложен административный штраф без учёта обстоятельств, смягчающих ответственность», — сообщил Далгатов.

В ходе судебного процесса, было учтено мнение Уполномоченного по защите прав предпринимателей РД и принято решение об уменьшение размера штрафа вдвое.

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