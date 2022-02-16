Общество

Благодаря сервису 2ГИС информация об управляющих компаниях стала доступной для жильцов МКД города Махачкалы

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Госжилинспекция Дагестана обратилась к команде «2 ГИС Дагестан» с предложением разработать и внедрить сервис, который позволит по адресу дома узнать контакты своей управляющей организации. Информация об управляющей организации становится доступной после входа в приложение 2ГИС в смарт-устройстве и наведения курсора на адрес проживания. Пока такая услуга есть только у жителей города Махачкалы. Однако команда разработчиков под руководством директора по развитию информационного сервиса «2 ГИС Дагестан» Малика Салимханова продолжает работу по реализации проекта и в других городах республики. До конца зимы планируется разработать такой инструментарий и для остальных муниципалитетов.

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