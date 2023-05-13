Благодаря реализации программы «Пушкинская карта», школьники Новолакского района смогли посмотреть спектакль «Легендарный Комдив»

Обучающиеся школ Новолакского района вместе с педагогами приняли активное участие в мероприятии в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

Лакский государственный музыкально-драматический театр имени Эфенди Капиева подготовил спектакль «Легендарный Комдив».

Напомним, всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября. Картой могут воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

Отметим, что спектакль основан на реальных исторических личностях и событиях, он о жизни и служении Родине выдающегося сына Дагестана и России, Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева.

Спектакль о патриотизме, интернационализме, о братстве и сплоченности боевого экипажа подводной лодки, беззаветной преданности своей Родине, готовности ставить её интересы выше личных, чем всегда была сильна наша страна, в чем стержень её национального духа.