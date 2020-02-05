Благодаря проекту «Бережливое правительство» в Дагестане сокращается время получения госуслуг

Деятельность Республиканского МФЦ обсуждалась на еженедельном рабочем совещании под руководством Владимира Васильева. О работе Центра рассказал его руководитель Магомедэмин Арсланалиев.

Он подчеркнул, что реализация в республике проекта «Бережливое правительство» способствовала сокращению временных рамок при получении услуг в МФЦ.

Также для повышения эффективности предоставляемых услуг на базе Республиканского МФЦ был создан Центр компетенций бережливого производства, который на данный момент участвует в реализации более пятидесяти объектов.

Дополнительно во всех пятидесяти восьми многофункциональных офисах республики планируется создать «Бережливый офис МФЦ».

Данный проект позволяет значительно ограничить документооборот между организациями, сократив тем самым временные рамки.

Арсланалиев отметил, что до конца первого полугодия текущего года в рамках сотрудничества МФЦ с властными структурами республики планируется реализация большого спектра целей и задач.

В 2020 году планируется реализация долгосрочного сотрудничества многофункциональных центров с муниципалитетами республики в плане подготовки документации и разработке типовых административных регламентов.

Магомедэмин Арсланалиев отметил, что за период с 2020 по 2021 года главной задачей Центра компетенций стала внедрение культуры бережливого производства в многофункциональных центрах республики, а также оказание методической помощи руководящим органам в предоставлении услуг населению.

Глава Дагестана поблагодарил Магомедэмина Арсланалиева и призвал продолжить работу в данном направлении.