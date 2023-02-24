Благодарностью и памятными часами Главы Дагестана поощрены дагестанские журналисты, освещающие спецоперацию на Украине

Соответствующее распоряжение подписал Глава Дагестана Сергей Меликов.

Среди них:

Представители федеральных СМИ в Дагестане: Ариф Гамидов — «Телекомпания НТВ»;

Гусейн Гусейнов — «Первый канал»;

Мурад Магомедов — «Известия»;

Расул Магомедов — «Телекомпания НТВ»;

Олег Матыцин — «Телекомпания НТВ»;

Фарид Муслимов — «Первый канал»;

Рамазан Рашидов — «Известия»;

Низами Гаджибалаев — ИТАР-ТАСС;

Журналисты республиканских СМИ:

Гамзат Нурмагомедов — «Наше национальное телевидение»;

Камила Гамзатова — генеральный директор ГБУ РД «РГВК «Дагестан»;

Зарипат Курамагомедова — ГБУ РД «РГВК «Дагестан»;

Кахриман Шахбанов — ГБУ РД «РГВК «Дагестан».

«Наше оружие — камеры, телефоны, GOпрошки. Наша цель — объективное освещение. Наша сила в правде!» — девиз тех, кто побывал на месте событий, честно служил и продолжает служить своей профессии.

Напомним, в мае 2022 года Сергей Меликов уже награждал журналистов за работу в зоне СВО.