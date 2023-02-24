Благодарностью и памятными часами Главы Дагестана поощрены дагестанские журналисты, освещающие спецоперацию на Украине

Соответствующее распоряжение подписал Глава Дагестана Сергей Меликов.
Среди них:
Представители федеральных СМИ в Дагестане: Ариф Гамидов — «Телекомпания НТВ»;
Гусейн Гусейнов — «Первый канал»;
Мурад Магомедов — «Известия»;
Расул Магомедов — «Телекомпания НТВ»;
Олег Матыцин — «Телекомпания НТВ»;
Фарид Муслимов — «Первый канал»;
Рамазан Рашидов — «Известия»;
Низами Гаджибалаев — ИТАР-ТАСС;
Журналисты республиканских СМИ:
Гамзат Нурмагомедов — «Наше национальное телевидение»;
Камила Гамзатова — генеральный директор ГБУ РД «РГВК «Дагестан»;
Зарипат Курамагомедова — ГБУ РД «РГВК «Дагестан»;
Кахриман Шахбанов — ГБУ РД «РГВК «Дагестан».
«Наше оружие — камеры, телефоны, GOпрошки. Наша цель — объективное освещение. Наша сила в правде!» — девиз тех, кто побывал на месте событий, честно служил и продолжает служить своей профессии.
Напомним, в мае 2022 года Сергей Меликов уже награждал журналистов за работу в зоне СВО.