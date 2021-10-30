Благодарность за предоставление школьного автобуса

Коллектив МБОУ «Османюртовская СОШ имени И.А.Бейбулатова» Хасавюртовского района, учащиеся и их родители выражают огромную благодарность Главе Республики Дагестан С.А.Меликову, министру образования и науки Республики Дагестан Я.Г.Бучаеву, а также главе администрации МО «Хасавюртовский район» Д.Ш.Салавову и начальнику управления образования МО «Хасавюртовский район» К.А.Кабардиеву, чьими стараниями стало возможным оснащение нашей школы новым школьным автобусом, за поддержку, понимание проблемы и оперативную помощь в ее решении.

Спасибо за школьный автобус! Это для нас не просто радостное событие, это забота о здоровье и безопасности наших детей, забота о всеобщем доступном образовании.

С уважением, директор МБОУ «Османюртовская СОШ имени И.А.Бейбулатова» Абдулкеримова Яхсат Магомедсалаховна