Бизнес-сообщество встретилось с представителями Прокуратуры

15 ноября в Центре «Мой бизнес» прошел семинар с представителями Прокуратуры на тему: «мораторий на проверки и снижение административной нагрузки». Перед бизнес-сообществом выступил прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Республики Дагестан Шамиль Асадулаев и директор Центра поддержки предпринимательства Иса Мигитинов.

«По вашим запросам, которые поступают к нам на горячую линию мы решили провести встречу с сотрудниками прокуратуры, чтобы вы лично смогли задать интересующие вас вопросы и быть более осведомлёнными в правовой культуре», — сказал Мигитинов.

Шамиль Асадулаев в свою очередь рассказал о том, что прокуратура всегда открыта для предпринимателей. «У нас создана межведомственная рабочая группа, которая раз в квартал встречается с предпринимателями, а в нынешних реалиях эти встречи проходят чаще- раз в три недели. Мы делаем упор на защиту предпринимательской деятельности, помогаем в ситуациях, где необходимо наше включение», — отметил Асадулаев.

Далее встреча перешла в формат вопроса-ответа, где предприниматели смогли задать свои вопросы и также на месте получить разъяснения.