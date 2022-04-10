Бизнес, сельское хозяйство, промышленность, экономика будут получать поддержку, независимо от чего-либо

Сегодняшняя политика России ориентирована на поддержку экономики и людей, несмотря на небывалое политическое и экономическое давление извне и тысячи санкций. Всё попытки поставить страну на колени на данный момент оказались безуспешными, о чем свидетельствует стабильность в стране, а также новые меры поддержки населения и экономики.

Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки семей с детьми, пенсионеров, бюджетников, бизнес и промышленности, что говорит о наличии экономического потенциала у государства. На осуществление мер по сохранению рабочих мест выделено 120 млрд рублей: они поддержат промышленные предприятия, заводы. Аграрный комплекс получит поддержку в 26 млрд рублей. Для бизнеса разрабатывается программы кредитования. Авиакомпании получат субсидии для покрытия издержек от действий недружественных стран.

ФАС будет выявлять и наказывать недобросовестных продавцов, провоцирующих дефицит.