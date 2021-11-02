Бизнес освободят от налогов на время новых ограничений

МСП из наиболее пострадавших отраслей и социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) могут получить выплаты в размере одного минимального размера оплаты труда на сотрудника. Прием заявлений на получение гранта стартовал 1 ноября и продлится до 15 декабря.

Бизнес и СОНКО будут однократно освобождены от налога на доходы по этому гранту и взносов в государственные внебюджетные фонды по заработным платам сотрудников. А сотрудники в свою очередь, от выплаты подоходного налога с этих средств.

«Это новая программа господдержки, которая была анонсирована на недавнем совещании президента и правительства в связи с новыми ограничениями и нерабочими днями. Она предусмотрена только для пострадавших отраслей. Гранты выдаются в зависимости от официального количества работников в штате. Возвращать эти деньги не нужно», — пояснил руководитель Минэкономразвития РД Руслан Алиев.

Грант смогут получить гостиницы, рестораны и кафе, спортклубы, развлекательные и досуговые центры и др.

Заявления на получение гранта принимаются налоговой службой через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

Выплаты начнутся уже с 15 ноября и поступят на счет предпринимателя автоматически через восемь дней после обращения.