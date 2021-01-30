Бизнес Дагестана встретился с Сергеем Меликовым

Представители бизнеса Дагестана 30 января встретились с врио Главы республики Сергеем Меликовым. На встрече присутствовали также главы министерств региона и руководители правоохранительных органов.

Встреча была организована с целью выявления проблем развития бизнеса в Дагестане и нахождения путей решения. Сергей Меликов выразил уверенность в том, что потенциал республики располагает к успешному развитию предпринимательства, однако недостаточная поддержка, неравные условия деятельности вредят сфере. Отрицательно отражается на бизнес-сегменте теневая деятельность: кто-то налоги не платит, кто-то платит за всех.

Говоря о достигнутом за 2020 год, было указано на то, что занятость в секторе МСП и ИП к 10 января текущего года увеличилось на 8,6%.

Врио руковолителя минпромторга региона Низам Халилов сообщил, что поддержку бизнеса в Дагестане осуществляют различные институты: «Фонд развития промышленности», «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП» и другие. По его словам, на поддержку малого и среднего бизнеса Дагестана за прошлый год выделено около 600 миллионов рублей. В текущем году объем финансирования составит 413 миллионов. Была отмечена и неравномерность развития предпринимательства: в основном бизнес хорошо развивается в городах на равнине.