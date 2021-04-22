Культура

«Библионочь-2021» пройдет в Дагестане 24 апреля

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«Библионочь-2021» пройдет под девизом «Книга — путь к звездам». Всероссийская акция в этом году состоится в юбилейный десятый раз и будет приурочена к шестидесятилетию полета Юрия Гагарина в Космос. В республике также предусмотрены торжественные мероприятия, в числе которых выставки, кинопоказы, мастер-классы и т.д. Так, перед посетителями Национальной библиотеки РД им.Р.Гамзатова выступят учащиеся школы «Лезгинка» и состоится показ научно-познавательного фильма «Краткая история Российской космонавтики».

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