Безработным гражданам, планирующим открыть собственное дело, будет оказана финансовая помощь

В целях оказания поддержки безработным гражданам, которые планируют заниматься предпринимательской деятельностью, Министерство труда и социального развития Республики Дагестан предоставляет комплекс консультационных, организационных и методических услуг.

Реализация данных мероприятий осуществляется в рамках программы «Содействие занятости населения» центрами занятости населения Минтруда Дагестана. Программа предполагает оказание единовременной финансовой помощи в размере свыше ста пятидесяти тысяч рублей. Данная мера возможна лишь при осуществлении государственной регистрации в качестве юридического лица, ИП или КФХ. С начала 2022 года в рамках данной программы помощь была оказана семидесяти безработным гражданам на общую сумму около одиннадцати миллионов рублей. Данная выплата предоставляется лицам, которые состоят на учёте в ЦЗН не менее трёх месяцев.