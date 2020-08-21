Безопасность в День знаний обсудили на совещании в режиме ВКС под руководством Владимира Васильева

20 августа под руководством Владимира Васильева состоялось Республиканское совещание работников системы образования. На совещании в числе других вопросов обсуждалось обеспечение безопасности на объектах системы образования первого сентября.

По вопросу выступил врио руководителя МВД по РД Дмитрий Гутыря, отметив, что подразделениями ведомства проводится комплекс мер по обеспечению порядка на мероприятиях. Осуществляется проверка территории при общеобразовательных учреждениях на наличие переходов для пешеходов и специальных дорожных знаков. Дополнительно, проводится инструктаж работников системы образования и профилактические беседы с детьми.

О мерах противопожарной безопасности рассказал замначальника ГУ МЧС РФ по РД Эльдар Хамавов. Так, за последние пять лет удалось снизить количество ЧС и пожаров на шестьдесят процентов. Однако, необходимо усилить внимание к системе автоматической противопожарной защите и провести обучение педперсонала мерам противопожарной безопасности.