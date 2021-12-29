Безопасность превыше всего

Эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса, получивших сертификацию, обсуждают сегодня повсеместно. И у людей основным вопросом является вопрос-какая же вакцина лучше? По всей стране еще с прошлого года началась масштабная вакцинация против коронавируса препаратом «Спутник V».

По поводу вакцины мы пообщались с человеком, который добровольно решил пройти вакцинацию. Это работник образовательного учреждения села Хвередж, педагог Хидирильясов Ахмед Нажмудинович.

— Ахмед Нажмудинович, расскажите пожалуйста, почему вы решили сделать прививку?

— Я работаю в школе. И, конечно, как педагог я заинтересован в том, чтобы в школе была максимальная безопасность для учеников и для родителей, для самого педагогического коллектива. Безопасность — это выше всего.

— Как на решение о вакцинации отреагировала ваша семья?



— Могу сказать, что она особо не противилась. Мои родители переболели и знают о болезни не понаслышке. Для меня было очень важно, сделав прививку, иметь возможность в любой ситуации помогать им и оказывать всяческую поддержку.

— Что вы можете сказать тем, кто еще не привился?



— У каждого есть свое какое-то мнение по этому поводу. Я сторонник того, что вакцинироваться нужно всем. И, конечно, 100% гарантии нет, что вы не заболеете коронавирусом, но есть уверенность, что вы избежите его осложнения. Я считаю, что в жизни ни в чем нельзя быть уверенным на все сто, и этот случай не исключение.

Берегите себя и своих близких!

Салихат Малагусейнова