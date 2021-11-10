Безопасность поведения в интернете для детей

Безопасное поведения в Сети — это целая наука, овладеть которой должен каждый ребенок, а родители обязаны помочь ему.

Интернет уже стал составной частью нашей жизни, а для подростков иногда и ключевой. От этого никуда не деться, но тревога родителей понятна: в условиях анонимности дети и подростки с большей вероятностью могут стать жертвами преступлений. Вот десятка главных правил безопасности в Сети. Некоторые из них для родителей малышей, которые впервые знакомятся с интернетом, а некоторые больше подходят старшеклассникам.

​Никогда не распространяться о личной информации — своей и семейной. Никому нельзя говорить свой адрес, адрес и номер Школы, свои настоящие фамилию и имя, имена родителей. Под запретом сведения о местах работы родителей, их трудовом графике. Никто не должен узнать, в какие Часы ребёнок дома один или в квартире вообще никого нет. Фото, даже вполне приличные, отправлять тоже не стоит.

Родителям, особенно в первое время, нужно следить за тем, какие сайты посещает дитя. Если среди них есть подозрительные, это повод провести беседу.

Уделите внимание теме защиты от спама. Научите определять такие Сообщения и не отвечать на них, не переходить по подозрительным ссылкам.

Придумайте и запомните хороший сложный пароль. Сообщите ребёнку, что его нельзя никому называть.

Если выйти в Сеть пришлось с чужого устройства, потом обязательно стоит выйти из своих аккаунтов. Лучше ещё и почистить историю посещений.

Нужно ограничивать время, которое младшеклассник проводит в Сети.

Установите правило: перед продажей или покупкой в онлайн-режиме родителей нужно поставить в известность.

Для начинающих блогеров особенно важно очертить круг запрещённых тем. Это все, что противоречит российскому законодательству, и, конечно, личные сведения.

При использовании Инстаграм лучше никогда не указывать геолокацию. Конечно, это малореальное требование. Но вот местоположение домашних снимков нельзя отмечать точно.

Нужно научиться определять фишинговые сайты. Ссылки на них часто приходят на электронную почту, но их можно и просто встретить в Сети. Такие сайты выманивают данные пользователей. Их адреса похожи на популярные веб-ресурсы, выглядят они как meil.ru, wk.ru, feisbook.com. Переходить по таким линкам опасно, как минимум, можно поймать вирус.

Как распознать злоумышленника

Вот по каким признакам можно узнать, что человек может оказаться преступником.

Вы не знакомы с ним в реальной жизни.

Есть основания думать, что это взрослый человек.

В соцсети у него мало друзей или их нет вовсе. Он настойчиво просит собеседника о чём-то, даже, на первый взгляд, безобидном: отправить своё фото, рассказать о чём-то, встретиться.

Собственно, поведение в интернете не должно сильно отличаться от поведения в реальном мире. Тем же правилом могут руководствоваться родители: не нужно излишне контролировать детей, но и пускать все на самотёк недальновидно.

И ещё дети должны помнить, что все, с кем они общаются через экран, это незнакомцы. И намерения у них могут быть самыми разными. Даже если общение заладилось и хочется считать его своим другом.