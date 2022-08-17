Бежтинский участок привлёк внимание Правительства Дагестана

17 августа председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросу социально-экономического развития Бежтинского участка. Были выявлена наиболее острые проблемы муниципалитета, а также даны поручения ведомствам по их решению.

Так приняты решения по строительству дороги в обход Генухского перевала и на участке Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал. Министрою Дагестана поручено решить остростоящую проблему с водопроводом в с. Качалай и с. Караузек.

Стоит отметить, что работа с Бежтинским участком будет проводиться комплексно и коснётся социальных учреждений: спортивных, культурно-досуговых, лечебных.