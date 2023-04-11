Беженцы из Херсонской области, проживающие в Дагестане, получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей и сертификаты на приобретение жилья

Соответствующее постановление подписал 10 апреля Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В постановлении говорится, в целях оказания поддержки жителям города Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке в Республику Дагестан на постоянное место жительства, Правительство Дагестана выделит

по 100 тысяч рублей на обзаведение имуществом, а также предоставит социальные выплаты на приобретение жилого помещения на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.

Для получения вышеуказанных мер поддержки необходимо обратиться в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана или филиалы МФЦ РД.

Перечисление единовременной выплаты на счет гражданина будет осуществлено в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

Отметим, что единовременная выплата предоставляется гражданам за счет средств финансовой поддержки ПАО «Фонд развития территорий», предоставленной Республике Дагестан в соответствии с соглашением, заключенным между Фондом и Правительством РД.