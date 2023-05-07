Беженке из Украины Марьям Меглинской построили дом

Многие из вас, наверное, помнят историю беженки из Украины Марьям Меглинской. Она полгода назад переехала в Дагестан, приняла ислам, обучает наших детей в одной из каспийских школ. Но у неё самой нелёгкая судьба…

Марьям жила во времянке и строила дом собственными руками.

Когда я узнал о её истории, не смог остаться в стороне.

Учитывая все пожелания Марьям и её дочки, нам удалось построить им комфортный для жизни дом,осталось завершить косметические работы.

У нас, в Дагестане, принято по-доброму относиться к гостям, особенно если они оказались в такой тяжёлой ситуации. Надеюсь, уже скоро мы сможем поздравить Марьям и её дочь с новосельем. Пусть новая жизнь, которую эта прекрасная семья начала с чистого листа в нашей республике, будет наполнена только приятными событиями!

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