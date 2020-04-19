Бежал из плена

2020 год Указом Президента РФ признан Годом памяти и славы. Этот «праздник со слезами на глазах» мы отмечаем ежегодно, ибо страна в далёкие 1941-1945 годы заплатила небывалую цену: миллионы погибли ради великого дела, многие остались калеками, тысячи семей были разрушены, — через все это прошла наша страна ради того, чтобы отстоять свою свободу и независимость.

Мы, потомки ветеранов, не должны забывать о них. Каждый должен помнить их поименно. Один из таких героев Ашурбек Исаев 1916 года рождения, уроженец села Мисси Агульского района. Был призван в ряды Советской армии 10 мая 1942 года Хивским райвоенкоматом.

Он служил в 46 дивизии в Ростове-на-Дону, в Моздоке рядовым стрелком. Однажды, находясь в окружении, раненым попал в плен к немцам. Из лагеря ему удалось бежать. Ашурбек Исаев попал в партизанский отряд 26 бригады.

В 1946 году вернулся в родное село и работал в колхозе им. Жданова. Воспитал 6 детей. Ушел из жизни 25 мая 1999 года.

Луиза Гусукаева