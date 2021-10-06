Без стратегии нет победы

5 октября 2020 года Указом Президента страны В.В. Путина Сергей Меликов возглавил Республику Дагестан. И с первых же месяцев прихода С.Меликова в руководство Дагестана в регионе в корне изменились стратегия и методы социально–экономического и политического развития. Как армейский генерал и как руководитель самого крупного региона в СКФО С.Меликов не понаслышке знает, что без продуманной на будущее общей стратегии не будет и тактических побед по направлениям, будь то в военном искусстве или в экономическом планировании развития региона.

18 ноября 2020 г., на 45-й день после детального ознакомления с положением дел в республике, под председательством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова прошло заседание Правительства Республики Дагестан, посвященное стратегическому развитию и территориальному планированию в республике.

Руководитель Дагестана подчеркнул, что нужно искать другие подходы, в первую очередь, государственные, целью которых является повышение благосостояния людей.



«Стратегия нашего развития должна «увязываться» в территориальное планирование. Стратегия развития – это реализация государственных программ, нацпроектов, региональных планов, а территориальное планирование – это площадка, на которой эти планы реализуются», – напомнил он.

Было отмечено, что главной целью Стратегии социально-экономического развития до 2025 года является улучшение качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого экономического развития и безопасности региона.

Перед муниципалитетами была поставлена задача обеспечить актуализацию утвержденных схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений, а там, где они отсутствуют, – разработать.

28 сентября 2021 г. в Махачкале на Республиканской конференции врио Главы РД Сергеем Меликовым был презентован проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года, который впервые за много лет определяет приоритеты развития Дагестана на ближайшее время и на долгосрочный период, до 2030 года, буквально во всех сферах общественного развития региона. И что важно, на первое место ставится задача до 2024 года создать условия для повышения уровня жизни людей.

И вот недавно, 3 октября 2021 г., в Махачкале прошла конференция с участием врио Главы республики Сергея Меликова, которая была посвящена обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года. На конференции были представлены основные положения документа, которые будут дорабатываться.

Окончательная редакция документа будет приниматься депутатами нового состава парламента республики.

Намеченные Сергеем Меликовым и его командой планы и задачи по развитию Дагестана реалистичны. Поддержка Дагестана федеральными структурами за прошедший год и доверие президента страны главе республики очевидны. И нам нужно, сплотившись всем обществом, помогать руководству республики в реализации поставленных грандиозных задач по процветанию Дагестана и поднятию благосостояния его населения.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»