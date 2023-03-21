Глава республики Сергей Меликов заявил на встрече с представителями НКО, что мнение горожан всегда важно в вопросах развития городов и для принятия важных решений.

«Мы достигаем позитивных результатов по многим направлениям , но якоря не дают кораблю плыть в позитивное дальнее плавание. Без поддержки гражданского общества развитие городов невозможно. В крупных городах в основу развития становятся не только вопросы экономики и агломераций, а именно отношение жителей к этим городам», — сказал руководитель региона.

Он отметил, что при опросах махачкалинцы и каспийчане чаще говорят о том, что не хватает общественных территорий и зелёных парков.

«В вопросах развития городов мнение неравнодушного сообщества нам очень важно. Мы всегда его учитываем», — добавил глава региона.