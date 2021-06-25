Без перегрузок в сети в осенне-зимний период

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с первым заместителем генерального директора – главным инженером компании «Россети» Андреем Майоровым, который посетил регион с рабочей поездкой. В ее рамках он осмотрел объекты семи районов электрических сетей центра и юга республики, где минувшей зимой фиксировались технологические нарушения из-за сложных погодных условий.

На встрече рассмотрены вопросы повышения надежности сетевого комплекса и подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«У нас есть линии электропередач, которые установлены еще в 1957 году. Сегодня в первую очередь нужно заменить непригодные для эксплуатации объекты. Для этого предусмотрены средства «Россетями», ведется работа, нас поддерживает министр энергетики России. Мы хотим в значительном количестве снизить аварии и уменьшить сроки их устранения», – сказал глава региона.

«В последнее время сетевой комплекс все чаще сталкивается с ростом числа опасных метеоявлений. В зоне повышенного риска традиционно находится Дагестан. В этой связи необходима реализация программ обеспечения надежности электроснабжения в полном объеме и в срок. Постоянную поддержку в проводимой работе оказывает руководство республики», – отметил Андрей Майоров.

Всего в рамках ремонтной программы-2021 планируются работы на 341 воздушной линии 6-10 кВ. Энергетики заменят свыше 8000 опор, 910 км проводов и 247 коммутационных аппаратов, отремонтируют порядка 1300 трансформаторных подстанций.

Приезд в Дагестан одного из руководителей «Россетей» и обсуждение с ним Сергеем Меликовым вопросов энергоснабжения горных районов Южного Дагестана, где еще в некоторых селах и целых районах нет газоснабжения, говорит о повышенном внимании федерального центра к региону со сложным гористым рельефом по бесперебойному обеспечению электроэнергией. Одним из таковых районов является и высокогорный Агульский район. Надеемся, после ремонтных работ всего сетевого комплекса юга Дагестана, куда входит и Агульский район, в домах агульцев в предстоящий осенне-зимний период будет бесперебойно стабильное напряжение в сети без перегрузок.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»