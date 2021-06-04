Без медалей не возвращаются

Накануне в с. Сардаркент Сулейман-Стальского района завершился Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2008-2010 г.р. памяти участника ВОВ А.А.Алимова.

На турнире были представлены команды со всего Дагестана, где также приняли участие воспитанники ДЮСШ Агульского района.

В весовой категории до 46 кг. второе и третье места заняли Джамал Байрамов и Абубакр Баджаев соответственно. По словам наставника Магомеда Баджаева, хоть участников было не очень много, на этом турнире тренеры сделали упор на 1-2 лучших спортсменов.

«Джамал и Абубакр провели по 4 схватки. В целом их выступлением я доволен, хотя можно было бы добиться лучших результатов. Ребята растут физически и в плане опыта. Победы еще будут», — заключил Баджаев.