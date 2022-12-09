Без единой потери в личном составе…

В мае 2022 года танковый взвод старшего лейтенанта Руслана Курбанова, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских неонационалистов.

Продвигаясь вглубь обороны противника, танк старшего лейтенанта Курбанова был атакован из переносного ПТРК, в результате чего российский офицер получил ранение, но из боя не вышел.

Убедившись в исправности техники, экипаж продолжил вести бои с националистами и обеспечил захват ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта.

Мужественные и самоотверженные действия танкистов Руслана Курбанова позволили нанести существенный урон живой силе противника и снизить его атакующий потенциал, что способствовало освобождению населенного пункта от националистов без единой потери своего состава.

Сегодня День Героев Отечества. За все время СВО этого звания, кроме Руслана, удостоились еще три дагестанца, один из них — Нурмагомед Гаджимагомедов посмертно.

Мы должны осознавать, доблесть этих людей неоценима и у поступков их цены нет.