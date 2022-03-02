Без двойных стандартов

В последние дни в связи с проведением военной операции России в Украине мы все стали свидетелями как по указке “старшего брата” США страны Евросоюза стали вводить санкции против нашей страны. На первый взгляд может сложиться впечатление, что эти европейские государства и ряд других стран очень переживают за Украину. Но мысли и планы у них другие, которым не позволила осуществить Россия.

Главным аргументом моим словам будет то, что, когда Америка со своими союзниками, не посчитавшись с ООН, вторглась в ряд арабских государств, унося огромное количество человеческих жизней, сея разруху в эти суверенные государства. Но тогда почему-то только Россия и некоторые государства выступили с осуждением этого террора. Где тогда была Европа? Или на земле есть отдельные государства, жизни граждан которых более важны или менее ценны? Европейские страны вели себя тише воды и ниже травы. Наоборот, страны НАТО, большинство которых европейские, даже поддерживали кровопролитные действия США, способствуя еще большему росту хаоса и человеческих жертв.

Сегодня во время конфликтной ситуации в Украине страны НАТО и Евросоюза, введя беспрецедентные пакеты санкций, вплоть до закрытия воздушных пространств своих стран для России, вовсю твердят о человеческих правах. Хочется спросить, а где вы были, когда уничтожали арабский мир всеми угодными для себя методами? Когда взбрасывали бомбы в жилые кварталы, где погибали мирные жители, в том числе женщины и дети, почему не возмущались и не вводили санкции против США? Боялись? Мы увидели ваше настоящее лицо. Санкции — это временное явление, и совсем скоро все станет на свои места.

Камиль Мирзоев