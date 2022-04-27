«Бессмертный полк» в Дагестане пройдет в традиционном формате

В Правительстве РД обсудили подготовку к шествию «Бессмертного полка». Говорили об обеспечении безопасности, комфортного переезда для участников шествия и первой медицинской помощи при необходимости.

«Бессмертный полк — это дань памяти солдатам, участвовавшим и павшим на полях Великой Отечественной войны. У нас нет ни одной семьи, которой бы эта история не касалась. Именно поэтому акция находит такой отклик в сердцах дагестанцев. И подтверждением этому служат десятки тысяч людей, которые ежегодно собираются в колонну и участвуют в шествии «Бессмертного полка». В 2020 и 2021 годах из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране акция проходила онлайн. В этом году она пройдет в традиционном формате и наша задача обеспечить безопасное и комфортное передвижение участников шествия», — отметил вице-премьер Муслим Телякавов.