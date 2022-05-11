«Бессмертный полк» — память поколений

Шествие Бессмертного полка в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне демонстрирует единство жителей Дагестана и всей России, гордость за то, что мы все живем в великой стране, благодарность ныне живущих поколению героев-победителей, вдохновляет наших воинов, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Главное, что выделяет «Бессмертный полк» среди других гражданских движений, – это его народность. Здесь сходятся все поколения, все национальности и все взгляды, – ведь так или иначе Великая Отечественная война в России не обошла стороной никого.

«Бессмертный полк» – это не только про общую трагедию, но и про личную, семейную. Каждый год люди выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных – тех, чью память невозможно предать.

Как мы узнаем, в семье династии военных Меликовых – генералов не воспитывают генеральских сынков, как у нас зачастую бывают сынки некоторых губернаторов, министров, мэров городов и районов, так называемая «золотая молодежь», которым заранее уготованы теплые и безопасные местечки высокопоставленными родителями. Они не то что пороху понюхать, от призывной годичной армейской лямки косят.

В августе 2007-го в Дагестане в тяжелом бою между спецназом и крупной группой международных террористов, погиб приемный сын генерала Сергея Меликова Герой России Дмитрий Серков. Он был сыном генерала, но не генеральским сынком. И сегодня, один из династии Меликовых выполняет задачи в составе группировки на территории Украины.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»