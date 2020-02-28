Политика

Бережное отношение к детям пропишут в основном законе государства

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Путин назвал этот шаг рациональным, учитывая демографическую ситуацию в стране. Об этом президент заявил на заседании рабочей группы по дополнению норм Конституции.

Депутат Государственной думы Ольга Баталина порекомендовала, что в Конституцию нужно внести пункты для воспитания детей. Баталина предложила прописать в Конституции статью о детях как «важнейшее достояние России».

Президент Путин согласился с предложением депутата, назвав шаг обоснованным, исходя из устоев народностей России, где к детям всегда относились бережно.

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