Бережное отношение к детям пропишут в основном законе государства

Путин назвал этот шаг рациональным, учитывая демографическую ситуацию в стране. Об этом президент заявил на заседании рабочей группы по дополнению норм Конституции.

Депутат Государственной думы Ольга Баталина порекомендовала, что в Конституцию нужно внести пункты для воспитания детей. Баталина предложила прописать в Конституции статью о детях как «важнейшее достояние России».

Президент Путин согласился с предложением депутата, назвав шаг обоснованным, исходя из устоев народностей России, где к детям всегда относились бережно.