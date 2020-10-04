Бережливое производство — что это: знают работники «Кизлярагрокомплекса»

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», реализуемый Минэкономразвития Дагестана в регионе, в этом году охватил и 28 сотрудников Акционерного общества «Кизлярагрокомплекс». Два дня, с 30 сентября по 2 октября, они учились бережливому производству под руководством специалистов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», которые выезжали на производство с семинарами и тренингами.

Соглашение между ФЦК и Минэкономразвития республики предусматривает безвозмездную реализацию образовательной программы.

До «Кизлярагрокомплекс» ФЦК проводил обучение с работниками АО «Завод «Дагдизель» и «Международнго аэропорта «Махачкала».

В общем в нацпроекте запланировано участие пяти предприятий региона: ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод «Дагдизель», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Завод им. Гаджиева».

Следует заметить: Минэкономразвития РД наряду с органами исполнительной власти работает над привлечением ряда других республиканских предприятий к участию в нацпроекте.