Беречь страну родную

Остаётся менее суток до того, когда Президент В. Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ. Внимание к этому важнейшему событию приковано не только в нашей стране, но, уверен, и политиков и граждан многих государств мира.

Несомненно, руководитель страны поднимет самые актуальные проблемы жизни россиян. Для меня как человека многие годы связанного с подготовкой военных специалистов для наших Вооруженных сил очень важно услышать от Главнокомандующего В. Путина анализ того, как проходит специальная военная операция на Украине. Конечно, я, как и все в стране, внимательно слежу за событиями на фронте, горжусь победами наших воинов, среди которых немало дагестанцев, показывающих образцы высокого героизма и честного исполнения воинского долга. Пусть и небольшая, в этом есть и частичка труда и нашего коллектива. ДОСААФ всегда был и ныне остается надежным кадровым резервом армии и флота. Уверен, В. Путин даст высокую оценку мужеству и смелости всех российских солдат и офицеров. Для нас это станет еще одним мощным стимулом в работе с молодежью, воспитанию у нее патриотизма и любви к Родине.

Конечно, Президент будет говорить и о других важнейших аспектах жизни страны, поставит новые ответственные задачи, для выполнения которых каждому из нас, кому дороги родной дом, семья и наша большая страна необходимо будет приложить все усилия. Важно всем нам работать без раскачки, быстро, точно и эффективно. Это будет лучшим ответом на заботу главы государства о дальнейшем укреплении нашей страны и улучшении благосостояния народа.

Источник: https://dagpravda.ru/politika/berech-stranu-rodnuju/