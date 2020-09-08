Культура

«Белые журавли». В Махачкале с 8 сентября проводятся мероприятия в память о Расуле Гамзатове

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8 сентября родился известный дагестанский поэт Расул Гамзатов. К этой дате приурочены дни «Белых журавлей», открытие которых состоялось в торжественной обстановке у памятника Воину-освободителю в городе Махачкале.

На церемонии в лице других гостей присутствовал Анатолий Карибов. Вице-премьер республики отметил Дни «Белых журавлей» как дань памяти и уважения великому поэту и всем воинам, которые отдали жизнь за победу.

Вечером, 8 сентября, в Республиканском театре поэзии пройдет вечер Российской поэзии в память о Расуле Гамзатове.

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