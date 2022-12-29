«Белые журавли» — подведены итоги конкурса

Стало доброй традицией в редакции газеты «Вести Агула» в память тех или иных событий проводить литературные конкурсы среди школьников с вручением победителям, призёрам и лауреатам денежных призов и подарков.

2023 год в нашей стране объявлен Годом Народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова, чей вклад в культуру нашей страны и мировую культуру трудно переоценить.

100-летие со дня рождения Расула Гамзатова широко будет отмечаться в нашей стране и странах ближнего зарубежья. В преддверии этого события редакция республиканской газеты «Вести Агула» в декабре месяце провела среди школьников конкурс «Белые журавли». Тематика конкурса- стихи Р. Гамзатова о Родине, Дагестане, патриотизме, матери на русском и агульском языках.

Активность школьников, как и на предыдущих конкурсах, была высокой. Самыми активными были учащиеся Тпигской, Буршагской и Миссинской средних школ. Приятной неожиданностью было участие ученика 1 класса из города Карачев Брянской области.

Победителями и призёрами конкурса стали:

1 место — Алиев Ислам, ученик 5 класса Тпигской СОШ (5 тысяч руб).

2 место — Гададов Курбан, ученик 5 класса Дулдугской СОШ (4 тыс. руб).

3 место — Рагимова Самира, ученица 7 класса Яркугской СОШ (3 тыс. руб).

4 место — Исакова Асия, ученица 5 класса Тпигской СОШ (2 тыс. руб).

5 место — Гаджимагомедова Байранкиз, ученица 6 класса Тпигской СОШ (500 руб).

5 место — Ахмедова Лейла, ученица 6 класса Тпигской СОШ (500 руб).

Награждение победителей и призёров конкурса состоялось сегодня, 29 декабря, в редакции газеты «Вести Агула». С приветственным словом к участникам конкурса обратились заместитель редактора газеты, член Союза журналистов РД Абдурахман Манафов, ответсекретарь Абдулрашид Рамазанов и редактор отдела Алена Магомедова, которые от души поблагодарили школьников за их любовь к литературе, поэзии Р. Гамзатова. В торжественной обстановке участникам вручили денежные призы и подарки. После официальной части для участников конкурса был накрыт сладкий стол.

Победители и призёры номинаций получили книги Расула Гамзатова, шахматы, игры «Дартс». За участие в мероприятии всем участникам вручены грамоты и школьные принадлежности.

Редакция газеты выражает признательность депутату Народного Собрания Республики Дагестан Гаджиомарову Магомедали, который уже второй раз выступил спонсором литературного конкурса.