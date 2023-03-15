Экономика

Белорусская сельхозтехника представлена на агрофоруме в Дагестане

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Особый интерес на выставке у Председателя Правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова вызвала новая линейка современных белорусских тракторов, представленная официальным дистрибьютором Минского тракторного завода — ООО «ТД МТЗ- Ставрополь».

Он отметил, что основная часть тракторов в Дагестане – беларусского производства и в связи с этим республика уделяет особое значение сотрудничеству с производителями агротехники из соседней дружественной страны.

Напомним, что премьер-министр РД ранее выезжал в Республику Беларусь, достигнуты договоренности о создании в республике сервисного центра минского тракторного завода для ремонта имеющейся техники.

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