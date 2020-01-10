Экономика

Беларусь заинтересовалась элитным поголовьем овец Дагестана

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Согласно партнерским соглашениям, достигнутым на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», крестьянско-фермерское хозяйство «Чед» МО «Гумбетовский район» осуществил сбыт за границу племенного овцепоголовья в количестве сто девять мериносов.

«Артлухский меринос» — это порода, которую отличает хорошее качество шерсти и выносливость.

Эта элитная категория овец, являясь результатом работы республиканских селекционеров и животноводов, заинтересовала Белоруссию, куда в этом году ожидаются поставки около четырех тысяч мериносов.

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