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Бекхан Ганкаев представлен к государственной награде медаль «Жукова»

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Житель села Кандаураул Хасавюртовского района уехал на СВО с самого его начала. Ганкаев Бекхан служит по контракту с 2019 года, в инженерно-саперном батальоне. Находясь на СВО у Бекхана заканчивался контракт 8 апреля, но он не смог оставить боевых товарищей и продлил контракт.

Бекхан награжден за отличные показатели в боевой подготовке, за особые отличия при несении боевой службы, за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга Приказом Министра обороны Российской Федерации медалью «За воинскую доблесть». Также представлен к государственной награде медаль «Жукова».

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