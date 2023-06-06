Бекхан Ганкаев представлен к государственной награде медаль «Жукова»

Житель села Кандаураул Хасавюртовского района уехал на СВО с самого его начала. Ганкаев Бекхан служит по контракту с 2019 года, в инженерно-саперном батальоне. Находясь на СВО у Бекхана заканчивался контракт 8 апреля, но он не смог оставить боевых товарищей и продлил контракт.

Бекхан награжден за отличные показатели в боевой подготовке, за особые отличия при несении боевой службы, за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при исполнении воинского долга Приказом Министра обороны Российской Федерации медалью «За воинскую доблесть». Также представлен к государственной награде медаль «Жукова».