Бейдулах Исаев прокомментировал заседание Госсовета РФ при Президенте России

Бейдулах Исаев прокомментировал заседание Госсовета РФ при Президенте РФ. Представитель Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае отметил, что на заседании Госсовета Президент России Владимир Путин заявил о необходимости возрождения курортной зоны на побережье Каспийского моря в Каякентском районе.

По мнению Владимира Путина «есть возможность создать на этой природной базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам». Исаев также отметил, что заявление Сергея Меликова о создании на каспийском побережье морского города-курорта произвело на всех огромное впечатление. «За сутки услышал различные мнения по поводу строительства нового города-курорта, есть и противники, но большинство всё же восприняли заявление С. А. Меликова с энтузиазмом», — сказал Бейдуллах Исаев.

По словам представителя Правительства РД в Хабаровском крае, реализация данного проекта позволит создать первый в стране город-здравницу с высокой степенью инноваций.