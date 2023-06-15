Экономика

Бейдулах Исаев: «Подписание подобных соглашений сегодня важно и нужно для укрепления не только регионов, но и всей нашей страны»

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Представитель Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев прокомментировал сегодняшнее подписание соглашения между Дагестаном и Белгородской областью.

«Дагестан и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ. Подписи на документах поставили Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов и заместитель Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский. Думаем, что на основе этого соглашения стороны совместно поработают и над конкретной дорожной картой, в которой будут определены конкретные направления сотрудничества бизнеса, планы работы по обмену опытом в разных сферах, по проведению выставок, семинаров и многого другого», — отметил он.

Источник: Мирмол

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