Базы данных для поиска информации об участниках ВОВ в интернете

В сети Интернет есть множество сайтов, где можно найти данные о родственниках и близких, погибших или пропавших без вести в ходе Великой Отечественной войны. Для изучения документов, содержащих персональные данные военнослужащих времен войны, уходит немало времени. Недавно на сайте «Российская газета» появилась база данных с такими сайтами, вот и мы решили поделиться с Вами информацией. Надеемся, что она Вам поможет отыскать своих родных и близких. Базы данных www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк документов о награжденных и награждениях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; www.obd-memorial.ru – обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период; www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах участников Великой Отечественной войны. Поиск мест первичных захоронений и документов о награждениях, о прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений; www.rkka.ru/ihandbook.htm – награжденные орденом Красного Знамени в период с 1921 по 1931 гг.; www.moypolk.ru – сведения об участниках Великой Отечественной войны, в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются участниками общероссийской акции «Бессмертный полк»; www.dokst.ru – сведения о погибших в плену на территории Германии; www.polk.ru – информация о советских и российских солдатах, пропавших без вести в войнах XX века (в том числе страницы «Великая Отечественная война» и «Неврученные награды»); www.pomnite-nas.ru – фотографии и описания воинских захоронений; www.permgani.ru – база данных на сайте Пермского государственного архива новейшей истории. Включает в себя основные биографические сведения о бывших военнослужащих Красной Армии (уроженцах Пермского края или призванных на воинскую службу с территории Прикамья), которые во время Великой Отечественной войны попали в окружение и (или) в плен к противнику, а после возвращения на родину проходили специальную государственную проверку (фильтрацию); отечестворт.рф, rf-poisk.ru – электронная версия книги «Имена из солдатских медальонов», тома 1-6. Содержат алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, обнаруженные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать; rf-poisk.ru/page/34/ – книги памяти (по регионам России, с прямыми ссылками и аннотацией); soldat.ru – книги памяти (по отдельным регионам, родам войск, отдельным частям и соединениям, об умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне); memento.sebastopol.ua – Крымский виртуальный некрополь; memory-book.com.ua – электронная книга памяти Украины; soldat.ru – набор справочников для самостоятельного поиска информации о судьбе военнослужащих (в том числе справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах, справочник условных наименований воинских частей (учреждений) в 1939-1943 годах, справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 годах); www.rkka.ru – справочник военных сокращений (а также уставы, наставления, директивы, приказы и личные документы военного времени). Библиотеки oldgazette.ru – старые газеты (в том числе военного периода); www.rkka.ru – описание боевых операций Второй Мировой войны, послевоенный анализ событий Второй мировой войны, военные мемуары. Военные карты www.rkka.ru – военно-топографические карты с боевой обстановкой (по периодам войны и операциям). Сайты поисковых движений www.rf-poisk.ru – официальный сайт Поискового движения России. Архивы www.archives.ru – Федеральное архивное агентство (Росархив); www.rusarchives.ru – отраслевой портал «Архивы России»; archive.mil.ru – Центральный архив Министерства обороны; rgvarchive.ru – Российский государственный военный архив (РГВА). Архив хранит документы о боевых действиях частей РККА 1937-1939 гг. у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в Советско-финской войне 1939-1940 гг. Здесь же – документы пограничных и внутренних войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР с 1918 г.; документы Главного управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР и учреждений его системы (ГУПВИ МВД СССР) периода 1939-1960 гг.; личные документы советских военных деятелей; документы иностранного происхождения (трофейные). На сайте архива также можно найти путеводители и справочники, облегчающие работу с ним. rgaspi.org – Российский государственный архив социально-политической информации (РГАСПИ). Период Великой Отечественной войны в РГАСПИ представлен документами чрезвычайного органа государственной власти – Государственного комитета обороны (ГКО, 1941-1945 гг.) и Ставки верховного главнокомандующего; rgavmf.ru – Российский государственный архив Военно-Морского флота (РГАВМФ). Архив хранит документы военно-морского флота России (конец XVII в. — 1940 г.). Военно-морская документация периода Великой Отечественной войны и послевоенного периода хранится в Центральном военно-морском архиве (ЦВМА) в Гатчине, находящемся в ведении Министерства обороны РФ; victory.rusarchives.ru – список федеральных и региональных архивов России (с прямыми ссылками и описанием коллекций фото- и кинодокументов периода Великой Отечественной войны). Партнеры проекта «Звезды Победы» www.mil.ru – Министерство обороны РФ. www.histrf.ru – Российское военно-историческое общество. www.rgo.ru – Российское географическое общество.

Источник: http://mirmol.ru