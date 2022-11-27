Общество

База для людей с ОВЗ «Весна» нуждается в фактическом внимании

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Руководитель Агентства информации и печати Дагестана А. Джамалутдинов в преддверии Дня инвалидов посетил базу отдыха «Весна» в Карабудахкентском районе. Это единственная зона отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Только здесь они могут самостоятельно передвигаться и даже искупаться в море. Однако, из беседы с А. Мусаевым — председателем общества инвалидов-ампуиантов муниципалитета — выяснилось, что подъездная дорога к базе не благоустроена — грунтовая насыпь нуждается в постоянном выравнивании и подсыпке. Администрация, которая в курсе проблемы, пока не приняла никаких фактических мер по улучшению ситуации.

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