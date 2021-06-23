Батыр Эмеев с рабочим визитом посетил город Кизилюрт

Первый заместитель Председателя Правительства Батыр Эмеев побывал с рабочим визитом в Кизилюрте.

Вице-премьер осмотрел аварийный путепровод по улице Аскерханова и центральную городскую больницу, которая давно нуждается в ремонте.

В городе завершается строительство стадиона и дворца культуры, благоустраивают парк и строят модульные котельные.

В городской больнице строят родильный блок. Перинатальный центр превратился в долгострой.

Батыр Эмеев поручил в ближайшее время проработать все вопросы, связанные со строительством соцобъектов в Кизилюрте.