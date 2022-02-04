Первый зампред Правительства Дагестана Батыр Эмеев ревакцинировался. Об этом политик сообщил на своей странице в сети Инстаграм. «С момента вакцинации уже прошло полгода, и я решил пройти ревакцинацию.Дорогие друзья, в Дагестане, как и во всем мире вновь наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Это связывают с распространением нового штамма «омикрон». Призываю вас проявить сознательность и поставить прививку. Только так у нас получится сохранить свое здоровье и обеспечить работоспособность наших организаций. Берегите себя и своих близких!», — сообщил Эмеев.

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