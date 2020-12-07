Батыр Эмеев рассказал об ограничительных мерах в связи с COVID-19

7 декабря состоялась встреча Батыра Эмеева с представителями масс-медиа республики по теме ограничительных мер в связи с COVID-19. Врио руководителя торгово-промышленного ведомства отметил, что ограничительные меры способствовали приостановке первой волны инфицирования, и сегодня в связи с ростом заболеваемости ограничительные меры будут вводить избирательно и ограниченно.

Касательно торговой сферы, то в преддверии праздников необходимо уделить особенное внимание недопущению концентрации покупателей в торговых точках. Этому будут способствовать переход магазинов на круглосуточное режимы или, например, ярмарки.

Также Батыр Эмеев, касаясь запрета на проведение свадебных мероприятий в банкетных залах, отметил, что здесь существует угроза инфицирования, так как несмотря на санитарные меры, обеспечить социальное дистанцирование на таких мероприятиях невозможно.

Напомним, рост заболевания коронавирусной инфекцией наблюдается в 33 регионах страны. С конца октября на всей территории страны действует постановление Роспотребнадзора об ограничительных мерах