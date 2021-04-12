Батыр Эмеев промониторил благоустройство дворов Махачкалы

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Махачкале благоустраиваются дворовые территории. Реализацию работ проинспектировал Батыр Эмеев на улицах Гусаева, 2 и Булача, 7 «б» города Махачкалы.

Работы по благоустройству дворовых территорий должны завершиться к 1 октября текущего года. По отчёту первого вице-премьера объем реализованных на настоящее время работ составляет 30%.

Всего в 2021 году в рамках данной программы в Дагестане будет благоустроено 81 дворовая территория.