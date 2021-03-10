Батыр Эмеев проинспектировал водные объекты в целях выявления ключевых проблем загрязнения

В целях выявления основных проблем загрязнения источников водоснабжения городов республики Абдулпатах Амирханов дал поручение проинспектировать водообъекты в целях определения путей решения проблемы. В рамках реализации поручения Председателя Правительства РД первый вице-премьер республики Батыр Эмеев проинспектировал проблемные участки реки Черкесс-озень и Канала им. Октябрьской революции. Здесь особенно сложная ситуация сложилась на участке водоканала от посёлка Хушет до Каспийского водозабора. В ходе инспекции было выявлено пять источников загрязнений канала. Касательно осмотра реки Черкесс-озень, в рамках осмотра были выявлены большие заросли камыша, без уборки которых обеспечение оптимального пропуска паводковых вод через водоем невозможно. Итоги анализа ситуации будут представлены Сергею Меликову.

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