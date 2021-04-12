Батыр Эмеев презентовал проект строительства водовода для трёх городов Дагестана

Несоответствие качества питьевой воды из КОРа стало одной из тем обсуждения на совещании Сергея Меликова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Для решения этой проблемы первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев обнародовал проект, предполагающий строительство водовода, который позволит обеспечить питьевой водой Ленинский район Махачкалы, Избербаш и Каспийск, охватив тем самым около семисот тысяч человек. Проект предполагает строительство отдельных водоводов с Чиркейского водохранилища. Данное предложение получило одобрение, оно будет проработано республикой совместно с федеральным Минстроем и ЖКХ.

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