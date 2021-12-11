Общество

Батыр Эмеев посетил ветеранов труда в День Героев Отечества

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К ветеранам труда Магомед-Запиру Герееву (посёлок Дубки) и Аминат Исаловой (село Бавтугай) в День Героев Отечества с визитом в честь праздника пришёл зампред Правительства РД Батыр Эмеев.

Магомед-Запир Гереев — участник строительства Чиркейской ГЭС, его жизнь состоит из трудовых подвигов, что отмечено и Президиумом Верховного Совета СССР, званием Героя Социалистической Труда, орденом Ленина и золотой медалью «Серп и молот».

Аминат Исалова — ребёнок войны. Со школьной скамьи она была вся в труде, работала в механическом цеху «Дагэлектроавтомата», в Кизилюртовской ЦРБ, а в 30 лет удостоена звания «Герой Соцтруда».

Батыр Эмеев поздравил Героев труда также и от имени Сергея Меликова. Поблагодарил их за неоценимый подвиг.

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