Батыр Эмеев посетил обувное производство в городе Буйнакске

Буйнакская обувная фабрика в скором времени откроет производство подошвы методом прямого литья на новейшем итальянском оборудовании. Об этом заявил директор «БОФФ» Мурад Джалаев на встрече с итальянскими партнерами и делегацией Министерства промышленности и торговли РД во главе с министром Батыром Эмеевым.

В марте текущего года была произведена покупка новейшего оборудования из Италии, которое позволит увеличить нынешние темпы производства подошвы в четыре раза.

Выпуск обуви «БОФФ» предположительно составит полмиллиона пар обуви. Общий объем обувного производства в Дагестане может достичь показателя в полтора миллиона единиц.

В регионе активно проводится политика «обеления» отрасли, в 2020 году в правовое поле будут выведены свыше тысячи работников.